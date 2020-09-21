"Контейнерный терминал Одессы" обработал первый поезд на Тернополь "УИК"

19 сентября ДП "КТО" принял первый контейнерный поезд, который отныне будет еженедельно курсировать по маршруту Одесса-порт – Тернополь –Одесса-порт. Это первый регулярный поезд, который запущен ООО "Украинская Интермодальная Компания" (ООО "УИК").

Являясь инициатором обработки контейнерных поездов в Одесском порту, администрация терминала и ее учредитель - немецкий концерн HHLA предпринимают первые успешные шаги на пути к созданию в Украине интермодального сервиса европейского уровня.

Полный комплекс интермодальных услуг включает путь от точки погрузки на терминале до конечного получателя в импортном направлении, и от точки загрузки груза на складе отправителя до порта в экспорте. Кроме портовых и ж/д расходов в услугу включено международное страхование ответственности и обработка на железнодорожном терминале внутри страны. Также клиенты могут воспользоваться такими сопутствующими услугами как доставка в пределах 30-250 км от станции до непосредственного получателя или отправителя, расформирование, стафировка контейнеров и прочие сервисы.

"В дальнейшем планируется инвестирование в инфраструктуру железнодорожных терминалов внутри страны в ключевых точках производства и потребления, а также вложения в подвижной состав и в будущем возможно и парк локомотивов. Это все то, чем располагает наша материнская компания в Германии, и что успешно работает по всей Европе. У себя на терминале реализуем проект реконструкции для удвоения пропускной способности мощностей по приемке и отгрузке контейнеров по железной дороге. Совместно HHLA и ДП "КТО" много делают для того, чтобы развивать интермодальный сервис в Украине", - отметил генеральный директор ДП "КТО" Анастас Коккин.

В рамках начала деятельности ООО "УИК" по организации в Украине интермодальных сервисов 30 июля между "Укрзализныцей", HHLA International GmbH, ДП "КТО"и ООО "УИК" был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

По словам директора ООО "УИК" Натальи Бутенко, новая структура ставит перед собой задачу расширения и повышения качества интермодального сервиса в Украине в тесном сотрудничестве с "Укрзализныцей".

"Один из первых наших шагов - запуск регулярного контейнерного поезда из Одесского порта (ДП "КТО") на Тернополь в партнерстве с ООО "Западный Контейнерный Терминал". Поезд на данном этапе будет курсировать один раз в неделю, в последующем возможно увеличение частоты его отправок. Начало успешное, первый поезд практически с полной загрузкой. Также планируется инвестирование в развитие в Украине качественных интермодальных сервисов по европейским стандартам, организация регулярных контейнерных поездов на другие направления по Украине", - отметила Бутенко.

Напомним, ООО "Украинская Интермодальная Компания" является 100% структурой группы HHLA (порт Гамбург), ведущего европейского оператора контейнерных терминалов (основан в 1885 г.), с непосредственным участием крупнейшего в Украине контейнерного терминала ДП "КТО".

Дочерняя компания HHLA Metrans - ведущий интермодальный оператор в Европе, ориентированный на железнодорожные перевозки контейнеров между морскими портами и внутренними территориями.

В 2019 г. Metrans перевезла более 1,6 млн. TEU, организовав более 550 регулярных поездов еженедельно. Metrans не только предоставляет услуги, но имеет в своем распоряжении 80 локомотивов и более 3 тыс. вагонов.