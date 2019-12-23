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Контакт-центр "Львовгаза" обработал почти 5 млн обращений

Новости » Энергетика     23.12.2019 - 13:14
Контакт-центр "Львовгаза" обработал почти 5 млн обращений
Иллюстративное фото (УНИАН)

Больше всего обращений касается сверки состояния лицевого счета и консультаций относительно счетов за потребленный газ

С начала года операторы Контакт-центра "Львовгаза" обработали 4,9 млн обращений потребителей газа в Львова и области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Потребители Львовской области с начала года чаще всего обращались в контакт-центр по сверке лицевого счета (102,4 тыс.), и консультации по поводу квитанций (37,2 тыс.). Клиенты могут получить ответ на любой вопрос позвонив по номеру контакт-центра или написав на электронную почту", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в Личном кабинете на сайте 104.ua есть возможность получить ответ на все вопросы. В течение года операторы контакт-центра таким образом предоставили 33 тыс. письменных ответов. Также в Личном кабинете есть опция заказа обратного звонка Callback, ею воспользовались 35,4 тыс. потребителей газа.

"Мы ценим время наших клиентов, поэтому работаем над увеличением количества удаленных сервисов. Кроме контакт-центра, Личного кабинета на сайте 104.uа и мобильного приложения 104Mobile для Android, в этом году у нас появился чат-бот 7104ua в мессенджере Viber и мобильное приложение 104 Mobile Light для пользователей iPhone, - рассказывает и.о. начальника управления клиентского сервиса АО "Львовгаз" Оксана Ростикус. - В чат-боте можно управлять одновременно пятью лицевыми счетами, а приложение для iPhone имеет функцию автоматического считывания показаний счетчика, с помощью камеры вашего телефона".

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