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Контакт-центр "Львівгазу" опрацював майже 5 млн звернень

Новини » Енергетика     23.12.2019 - 13:14
Контакт-центр "Львівгазу" опрацював майже 5 млн звернень
Ілюстративне фото (УНІАН)

Найбільше звернень стосується звірки стану особового рахунку та консультацій щодо рахунків за спожитий газ

Від початку року оператори Контакт-центру "Львівгазу" опрацювали 4,9 млн звернень споживачів газу Львова та області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Споживачі Львівської області від початку року найчастіше звертались до контакт-центру щодо звірки особового рахунку (102,4 тис.), та консультації з приводу квитанцій (37,2 тис.). Клієнти можуть отримати відповідь на будь-яке питання зателефонувавши за номером контакт-центру або написавши на електронну пошту", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, в Особистому кабінеті на сайті 104.ua є можливість отримати відповідь на усі запитання. Впродовж року оператори контакт-центру таким чином надали 33 тис. письмових відповідей. Також в Особистому кабінеті є опція замовлення зворотного дзвінка Callback, нею скористались 35,4 тис. споживачів газу.

"Ми цінуємо час наших клієнтів, тому працюємо над збільшенням кількості віддалених сервісів. Окрім контакт-центру, Особистого кабінету на сайті 104.ua та мобільного додатку 104Mobile для Android, в цьому році у нас з’явився чат-бот 7104ua у месенджері Viber та мобільний додаток 104 Mobile Light для користувачів iPhone, - розповідає в.о. начальника управління клієнтського сервісу АТ "Львівгаз" Оксана Ростикус. - В чат-боті можна керувати одночасно п’ятьма особовими рахунками, а додаток для iPhone має функцію автоматичного зчитування показань лічильника, за допомогою камери вашого телефону".

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