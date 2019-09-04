Контакт-центр "Днепропетровскгаза" обработал 800 тыс. обращений потребителей с начала года

Иллюстративное фото (УНИАН)

Чаще всего через контакт-центр клиенты передавали показания счетчиков

За восемь месяцев текущего года операторы контакт-центра АО "Днепропетровскгаз" обработали более 800 тыс. обращений потребителей газа. Чаще всего клиенты в такой способ передавали показания счетчиков - более 562 тыс. раз, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Кроме передачи показателей счетчика потребители также часто обращаются в контакт-центр для получения консультаций по поводу квитанции, с начала года таких обращений было почти 90 тыс. и по сверке лицевого счета - 63 тыс. Потребители могут получить дистанционный ответ на любой вопрос позвонив по номеру контакт-центра.

"Используя дистанционные сервисы для решения газовых вопросов потребители могут существенно экономить собственное время. Для удобства наших клиентов кроме уже известного контакт-центра, Личного кабинета на сайте 104.ua и мобильного приложения 104 Mobile для Android, в этом году наша компания внедрила еще чат-бот 7104ua в мессенджере Viber и мобильное приложение 104 Mobile Light для пользователей iPhone", - рассказывает и.о. начальника управления клиентского сервиса АО "Днепропетровскгаз" Ирина Федорянко.

Контакт-центр работает с 2015 года и является одним из ключевых каналов взаимодействия газораспределительной компании с потребителем. Пик обращений в контакт-центр приходится на начало месяца. Именно с 1 по 5 число жители звонят, чтобы передать показания счетчика.

Получить консультацию в контакт-центре "Днепропетровскгаза" можно ежедневно с 8:00 до 20:00 по номерам телефонов (056) 78-70-104, (067) 00-90-104. Операторы контакт-центра работают без перерывов.

Для того чтобы самостоятельно контролировать состояние лицевого счета, размер начисленной субсидии, наличие долга или переплаты, передать показания счетчика необходимо зарегистрировать свой Личный кабинет на сайте 104.ua. Подробная инструкцию как зарегистрироваться в Личном кабинете, есть на сайте 104.ua в разделе "Как зарегистрироваться".

Основной сферой деятельности ПАО "Днепропетровскгаз" является распределение природного газа потребителям Днепропетровской области. На сегодня уровень газификации региона составляет 89%. Природный газ получают более 600 тысяч семей и 2,3 тыс. предприятий, учреждений и организаций. Компания занимает второе место по распределению природного газа среди предприятий нефтегазовой отрасли Украины. Объемы распределения составляют около 1,7 миллиардов кубометров газа в год. ПАО "Днепропетровскгаз" - одно из крупнейших налогоплательщиков в Днепропетровской области. Ежегодно в бюджеты всех уровней компания перечисляет более 200 миллионов гривен налогов и сборов.