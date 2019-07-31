Контакт-центр "Черновцыгаз Сбыта" повысил эффективность обслуживания клиентов

С начала года операторы Контакт-центра ООО "Черновцыгаз Сбыта" проработали 393,8 тыс. обращений клиентов. Чаще всего потребители области сверяют данные лицевого счета и консультируются относительно счетов за потребленный газ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Контакт-центр "Черновцыгаз Сбыта" повышает эффективность обслуживания клиентов, поэтому в январе-июне этого года стало возможным дать ответы и обработать в 5,5 раз больше обращений потребителей газа, чем в прошлом году. Консультации специалистов Контакт-центра можно получить непосредственно в "Личном кабинете" на сайте 104.ua. Таким образом, операторы контакт-центра проконсультировали почти 125 тыс. потребителей голубого топлива Черновицкой области", - говорится в сообщении.

На втором месте по популярности среди клиентов "Черновцыгаз Сбыта" стали обращения с вопросами по сверке лицевого счета и консультации по квитанциям – это сделали почти 60 тыс. буковинцев. Кроме того, в Личном кабинете есть опция обратного звонка "Callback", которой успешно воспользовались 39 тыс. клиентов компании.

"Ради удобства и экономии времени наших клиентов мы постоянно работаем над расширением способов дистанционного общения с нашей компанией. Следовательно, кроме контакт-центра, Личного кабинета на сайте 104.ua и мобильного приложения 104Mobile для Android, в этом году было разработано еще чат-бот 7104ua в мессенджере Viber и мобильное приложение 104 Mobile Light для пользователей iPhone. Оплатить за газ не выходя из дома – удобно и просто. С начала года более 23 тыс. наших клиентов уже рассчитались за газ именно через онлайн-сервисы", - рассказывает директор ООО "Черновцыгаз Сбыт" Владимир Ляшенко.

По словам пресс-службы, получить консультацию в контакт-центре ООО "Черновцыгаз Сбыт" потребители могут ежедневно от 8:00 до 20:00 по телефонам (0372) 93 18 04. Операторы работают без обеденного перерыва.

"Для того, чтобы самостоятельно контролировать состояние лицевого счета, размер начисленной субсидии, наличие долга или переплаты, передать показания счетчика - зарегистрируйте свой Личный кабинет на сайте 104.ua. Подробную инструкцию как зарегистрироваться в Личном кабинете, читайте на сайте 104.ua в разделе "Как зарегистрироваться", - говорится в сообщении пресс-службы.