У консульстві РФ у Бонні працювали до 20 шпигунів під прикриттям дипломатів, - Bild

Рішення Німеччини закрити російське генконсульство у Бонні пов'язують не лише зі спробою диверсії в аеропорту Лейпцига. Є дані, що дипломатичне представництво могло використовуватися спецслужбами РФ для розвідувальної діяльності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Видання посилається на внутрішню інформацію з брюссельських кіл. За цими даними, у консульстві РФ у Бонні могли працювати приблизно 15–20 російських агентів, які маскувалися під дипломатичних співробітників.
Як стверджує Bild, ці люди фактично працювали на російські спецслужби - Службу зовнішньої розвідки (СВР), Федеральну службу безпеки (ФСБ) та Головне розвідувальне управління (ГРУ).
Таким чином, консульство, за даними видання, могло бути майданчиком для діяльності російської розвідки в Європі. Водночас важливо, що інформація про кількість агентів та їхню діяльність походить саме від джерел Bild і не подається німецькою владою як офіційно оприлюднений факт.
За інформацією Bild, європейські дипломати вважають російське консульство у Бонні центром підтримки гібридних операцій.
Мовляв, кампанії, які звідти координувалися, були спрямовані не лише проти Німеччини. Серед цілей називаються країни Бенілюксу, інституції Європейського Союзу та штаб-квартира НАТО в Бельгії.
Саме тому рішення Берліна про закриття генконсульства, за оцінкою джерел видання, не варто розглядати винятково як символічну відповідь на спробу диверсії в аеропорту Лейпцига.
Інцидент із безпілотником у Лейпцигу став приводом для нових попереджень європейських лідерів про посилення російської гібридної активності.
Раніше ми писали, що Німеччина вже здійснила кроки у відповідь на спробу диверсії у Лепцигу. Федеральний уряд вирішив не тільки закрити російське генеральне консульство в Бонні, але й скасувати угоду про будівництво культурного центру в Берліні, посилити обмеження для громадян із РФ, тиснути на тіньовий флот та ініціювати загальноєвропейські санкції.