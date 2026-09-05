У консульстві РФ у Бонні працювали до 20 шпигунів під прикриттям дипломатів, - Bild

Видання посилається на внутрішню інформацію з брюссельських кіл. За цими даними, у консульстві РФ у Бонні могли працювати приблизно 15–20 російських агентів, які маскувалися під дипломатичних співробітників.

Як стверджує Bild, ці люди фактично працювали на російські спецслужби - Службу зовнішньої розвідки (СВР), Федеральну службу безпеки (ФСБ) та Головне розвідувальне управління (ГРУ).

Таким чином, консульство, за даними видання, могло бути майданчиком для діяльності російської розвідки в Європі. Водночас важливо, що інформація про кількість агентів та їхню діяльність походить саме від джерел Bild і не подається німецькою владою як офіційно оприлюднений факт.

Консульство могли використовувати для гібридних операцій

За інформацією Bild, європейські дипломати вважають російське консульство у Бонні центром підтримки гібридних операцій.

Мовляв, кампанії, які звідти координувалися, були спрямовані не лише проти Німеччини. Серед цілей називаються країни Бенілюксу, інституції Європейського Союзу та штаб-квартира НАТО в Бельгії.

Саме тому рішення Берліна про закриття генконсульства, за оцінкою джерел видання, не варто розглядати винятково як символічну відповідь на спробу диверсії в аеропорту Лейпцига.