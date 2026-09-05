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У консульстві РФ у Бонні працювали до 20 шпигунів під прикриттям дипломатів, - Bild

01:21 05.09.2026 Сб
2 хв
Установу могли використовувати як центр гібридних операцій РФ у Німеччині
aimg Пилип Бойко
Фото: консульство РФ у Бонні (ga.de)

Рішення Німеччини закрити російське генконсульство у Бонні пов'язують не лише зі спробою диверсії в аеропорту Лейпцига. Є дані, що дипломатичне представництво могло використовуватися спецслужбами РФ для розвідувальної діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Видання посилається на внутрішню інформацію з брюссельських кіл. За цими даними, у консульстві РФ у Бонні могли працювати приблизно 15–20 російських агентів, які маскувалися під дипломатичних співробітників.

Як стверджує Bild, ці люди фактично працювали на російські спецслужби - Службу зовнішньої розвідки (СВР), Федеральну службу безпеки (ФСБ) та Головне розвідувальне управління (ГРУ).

Таким чином, консульство, за даними видання, могло бути майданчиком для діяльності російської розвідки в Європі. Водночас важливо, що інформація про кількість агентів та їхню діяльність походить саме від джерел Bild і не подається німецькою владою як офіційно оприлюднений факт.

Консульство могли використовувати для гібридних операцій

За інформацією Bild, європейські дипломати вважають російське консульство у Бонні центром підтримки гібридних операцій.

Мовляв, кампанії, які звідти координувалися, були спрямовані не лише проти Німеччини. Серед цілей називаються країни Бенілюксу, інституції Європейського Союзу та штаб-квартира НАТО в Бельгії.

Саме тому рішення Берліна про закриття генконсульства, за оцінкою джерел видання, не варто розглядати винятково як символічну відповідь на спробу диверсії в аеропорту Лейпцига.

Контекст статті

Інцидент із безпілотником у Лейпцигу став приводом для нових попереджень європейських лідерів про посилення російської гібридної активності.

Раніше ми писали, що Німеччина вже здійснила кроки у відповідь на спробу диверсії у Лепцигу. Федеральний уряд вирішив не тільки закрити російське генеральне консульство в Бонні, але й скасувати угоду про будівництво культурного центру в Берліні, посилити обмеження для громадян із РФ, тиснути на тіньовий флот та ініціювати загальноєвропейські санкції.

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