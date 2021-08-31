Консульский отдел посольства Украины в Турции перестал работать: что известно

Консульский отдел посольства Украины в Турции не будет работать до 12 сентября. Отдел временно не будет принимать и выдавать документы с 31 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу посольства Украины в Турции .

В диппредставительстве не указали причину остановки работы.

"Посольство сообщает, что консульский отдел посольства Украины в Турции временно не будет работать. В связи с вынужденным закрытием с 31 августа по 12 сентября консульский отдел не будет осуществлять прием документов, а также выдачу готовых", - говорится в сообщении.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой жизни или здоровью необходимо обращаться по телефону "горячей линии": +90 539 550 98 98.