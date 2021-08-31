Консульський відділ посольства України в Туреччині перестав працювати: що відомо

Консульський відділ посольства України в Туреччині не працюватиме до 12 вересня. Відділ тимчасово не прийматиме та не видаватиме документи з 31 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу посольства України в Туреччині .

У диппредставництві не вказали причину зупинки роботи.

"Посольство повідомляє, що консульський відділ посольства України в Туреччині тимчасово не працюватиме. У зв’язку із вимушеним закриттям з 31 серпня по 12 вересня консульський відділ не здійснюватиме прийом документів, а також видачу готових", - йдеться у повідомленні.

У разі виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної із загрозою життю чи здоров'ю, необхідно звертатися за телефоном "гарячої лінії": +90 539 550 98 98.