У Конституційному суді буде новий очільник: у чому причина

У Конституційному суді України буде новий очільник. У виконувача обов'язків голови Сергія Головатого закінчилися повноваження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар керівниці управління комунікацій та міжнародного співробітництва КСУ Мар'яни Гайовської-Ковбасюк для "Укрінформ".

Вона зазначила, що 30 травня припинено повноваження судді Конституційного суду Сергія Головатого у зв’язку досягненням ним 70-річного віку. Це граничний вік для перебування на посаді судді КС. Тому з Головатим припинено трудові відносини.

Зараз у КСУ немає ні голови, ні його заступника. Відтак, обов’язки голови Конституційного суду виконуватиме старший за віком суддя. Зараз це Віктор Кривенко.

Зазначається, що зараз КСУ працює на межі кворуму: чинними залишаються 13 суддів за необхідної кількості 18. Для ухвалення рішення Великої палати КС потрібно щонайменше 10 голосів.

Додамо, що Сергій Головатий склав присягу судді КСУ у березні 2018 року. Восени наступного року його обрали на посаду заступника голови Конституційного суду. У березні 2021 року він почав виконувати обов'язки голови, коли президент звільнив тодішнього очільника Олександра Тупицького.

Останнього обвинувачують у вчиненні низки кримінальних правопорушень проти правосуддя. Тупицький оголошений в розшук. Відомо, що він перебуває за кордон.