У Конституційному суді буде новий очільник: у чому причина
У Конституційному суді України буде новий очільник. У виконувача обов'язків голови Сергія Головатого закінчилися повноваження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар керівниці управління комунікацій та міжнародного співробітництва КСУ Мар'яни Гайовської-Ковбасюк для "Укрінформ".
Вона зазначила, що 30 травня припинено повноваження судді Конституційного суду Сергія Головатого у зв’язку досягненням ним 70-річного віку. Це граничний вік для перебування на посаді судді КС. Тому з Головатим припинено трудові відносини.
Зараз у КСУ немає ні голови, ні його заступника. Відтак, обов’язки голови Конституційного суду виконуватиме старший за віком суддя. Зараз це Віктор Кривенко.
Зазначається, що зараз КСУ працює на межі кворуму: чинними залишаються 13 суддів за необхідної кількості 18. Для ухвалення рішення Великої палати КС потрібно щонайменше 10 голосів.
Додамо, що Сергій Головатий склав присягу судді КСУ у березні 2018 року. Восени наступного року його обрали на посаду заступника голови Конституційного суду. У березні 2021 року він почав виконувати обов'язки голови, коли президент звільнив тодішнього очільника Олександра Тупицького.
Останнього обвинувачують у вчиненні низки кримінальних правопорушень проти правосуддя. Тупицький оголошений в розшук. Відомо, що він перебуває за кордон.
Нагадаємо, нещодавно Верховна рада призначила нового суддю КСУ. Ним став проректор Львівського національного університету імені Івана Франка Сергій Різник.
Це було перше призначення судді Конституційного суду за новою процедурою. Кандидатів обирала дорадча рада.
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