Конституційний суд Італії визнав обов'язковим щеплення від COVID-19 для деяких категорій людей

Так, згідно з рішенням уряду Італії, з 1 грудня вакцинація стала обов’язковою для медичного та шкільного персоналу, правоохоронців, а також людей старших 50 років.

Суд визнав, що таке рішення в період пандемії є обґрунтованим. Тому тепер всі, хто відмовився від вакцинації, але підпадає під ці категорії, можуть бути оштрафовані на 100 євро. Таких людей зараз близько 1,9 млн.