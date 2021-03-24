UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Конституционность назначения Шкарлета: коллегия судей КСУ отказалась открыть производство

Автор: Юлия Струк

Коллегия судей Конституционного суда отказались рассматривать конституционность назначения Сергея Шкарлета главой Министерства образования и науки. В суд поступило представление народных депутатов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря.

"Коллегия судей КСУ отказала в открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению народных депутатов о соответствии Конституции Украины постановления Верховной рады "О назначении Шкарлета С.М. министром образования и науки Украины", - сказано в сообщении.

Парламентарий объяснила, что отказ является неокончательным.

"Вопрос об открытии конституционного производства по этому делу еще будет рассматриваться Большой палатой КСУ", - отметила Совгиря.

Напомним, соответствующее представление поступило в суд в начале марта.

Так, 17 декабря 2020 года Рада назначила Шкарлета на должность министра образования и науки Украины. До этого он исполнял обязанности главы Минобразования. За него проголосовало минимально необходимое количество нардепов - 226.

Министр зачитывал текст присяги под крики "Ганьба!". Представители фракции "Слуга народа" заглушали крики аплодисментами. После этого в зале раздались возгласы "Геть!".

Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность главы МОН.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Конституционный суд УкраиныМинобразования
Читайте также
Венецианская комиссия предоставила вывод по закону о реформе КСУ
КСУ переходит на дистанционную работу из-за локдауна в Киеве
Прогноз погоды