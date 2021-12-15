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В Конституционном суде играют с огнем, защищая Тупицкого даже после санкций США, - Мошенец

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Киев, Среда 15 декабря 2021 10:11
В Конституционном суде играют с огнем, защищая Тупицкого даже после санкций США, - Мошенец Фото: бывший глава КС Александр Тупицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

На сайте Конституционного суда появилось сообщение о поддержке Венецианской комиссией решения КС об отсрочке приведения к присяге назначенных президентом новых судей Конституционного суда. Характер данного заявления и акценты при его распространении свидетельствуют, что Венецианскую комиссию пытаются использовать в интересах бывшего главы КС Александра Тупицкого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы парламентского Комитета по вопросам антикоррупционной политики Елены Мошенец.

"Друзья Тупицкого внутри Конституционного суда должны прекратить какие-либо манипуляции. Если уже появилось даже решение Соединенных Штатов о санкциях в отношении этого господина, то это однозначный сигнал, что любые попытки ломать реформы в Украине получат жесткий ответ", - заявила она.

Также по ее мнению, назначение судей Конституционного суда Украины по президентской квоте означает выход Украины из конституционного кризиса.

"Это тот же кризис, когда исчезла уголовная ответственность за ложь в декларациях, а вместе с этим были прекращены проверки деклараций НАПК и рассмотрение дел в ВАКС. Сотни дел и миллионы средств остались декриминализированными. Кто-то в Конституционном суде откровенно играет с огнем, защищая Тупицкого еще и сейчас", - отметила Мошенец.

Напомним, в декабре 2020 президент Владимир Зеленский отстранил Тупицкого от должности главы КСУ.

Отметим, в ноябре 2021 года Зеленский назначил двух новых судей КСУ вместо Тупицкого и Александра Касминина.

Как сообщало РБК-Украина, в отношении Тупицкого в Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе связанных с коррупцией.

Напомним, 26 ноября президент Владимир Зеленский назначил по своей квоте двух судей Конституционного суда, отобранных из кандидатов, прошедших открытый и прозрачный конкурс.

Судейские кресла получили президент Национальной академии правовых наук Украины Александр Петришин и профессор Львовского национального университета имени Ивана Франко Оксана Грищук.

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