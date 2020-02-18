В конституции РФ могут закрепить пожизненную неприкосновенность Путина

В российской конституции предлагают закрепить пожизненную неприкосновенность нынешнего президента Владимира Путина и других экс-президентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что с такой инициативой выступила рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию России. По словам сопредседателя рабочей группы Павла Крашенникова, федеральный закон уже гарантирует неприкосновенность бывшим президентам.

"Данная конституционная норма (о неприкосновенности, - ред.) - она должна распространяться и на президента, у которого заканчиваются полномочия. Потому что это будет, во-первых, конституционная гарантия независимости деятельности его, в том числе и при исполнении обязанностей главы государства действующего", - отметила глава Союза женщин РФ Екатерина Лахова.

Напомним, ранее издание Bloomberg писало, что инициированные президентом России Владимиром Путиным поправки к Конституции являются запасным планом для сохранения его у власти после того, как срок президентства закончится в 2024 году.