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Консерватори у Британії обрали нового лідера після програшу на літніх виборах

Фото: Кімі Баденох (facebook.com/kemibadenoch)
Автор: Наталія Юрченко

Консервативна партія Британії обрали нового лідера. На голосуванні перемогу здобула ексміністр торгівлі Кімі Баденох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За Баденох проголосували 53 806 членів Консервативної партії. Її суперником був колишній молодший міністр з питань імміграції Британії Роберт Дженрік. Він набрав 41 388 голосів.

"Це найбільша честь бути обраним на цю посаду, очолити партію, яку я люблю, партію, яка дала мені так багато", - сказала Баденох.

Вона також подякувала колишньому прем'єр-міністру Британії Ріші Сунаку, якого вона замінила на посаді очільниці консерваторів.

"Ніхто не працював більше в такі важкі часи", - заявила Кімі Баденох і побажала Сунаку всього найкращого в майбутньому.

Сунак своєю чергою привітав свою наступницю.

"Я знаю, що вона буде чудовим лідером нашої великої партії. Вона відновить нашу партію, відстоюватиме консервативні цінності та боротиметься з лейбористами", - сказав Ріші Сунак.

Нагадаємо, Ріші Сунак з жовтня 2022 року очолював Консервативну партію та британський уряд. Влітку 2024 року у Британії відбулися дострокові парламентські вибори, які консерватори програли, а опозиційна Лейбористська партія перемогла.

Після цього Сунак пішов у відставку з посади, а пост прем'єра Британії обійняв Кір Стармер.

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Великобританія