Консерватори у Британії обрали нового лідера після програшу на літніх виборах

За Баденох проголосували 53 806 членів Консервативної партії. Її суперником був колишній молодший міністр з питань імміграції Британії Роберт Дженрік. Він набрав 41 388 голосів.

"Це найбільша честь бути обраним на цю посаду, очолити партію, яку я люблю, партію, яка дала мені так багато", - сказала Баденох.

Вона також подякувала колишньому прем'єр-міністру Британії Ріші Сунаку, якого вона замінила на посаді очільниці консерваторів.

"Ніхто не працював більше в такі важкі часи", - заявила Кімі Баденох і побажала Сунаку всього найкращого в майбутньому.

Сунак своєю чергою привітав свою наступницю.

"Я знаю, що вона буде чудовим лідером нашої великої партії. Вона відновить нашу партію, відстоюватиме консервативні цінності та боротиметься з лейбористами", - сказав Ріші Сунак.