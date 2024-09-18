"Конотопська відьма" і не тільки. Театр Франка змінив правила продажу квитків вистави

Він відзначив популярність вистав у театрі, у тому числі "Конотопської відьми", про яку написав навіть The New York Times. Однак Федоров звернув увагу, що там, де є попит - є і перекупи квитків.

"Театр Франка почав боротися зі спекулянтами та інтегрував "Дія.Підпис" для верифікації акаунтів", - повідомив міністр.

Квитки на популярні вистави у театрі тепер можна придбати лише з верифікацією. Серед них:

"Конотопська відьма" від 30.10,

"Грек Зорба" від 24.10,

"Авантюрист" від 27.10,

"Житейське море" від 23.10,

"Весілля Фігаро" від 26.10.

Федоров зазначив, що одна людина може придбати не більше 4-х квитків на одну виставу.

"Дія. Підпис" вже працює в "Укрзалізниці" та допомагає відсіювати спекулянтів. Українці давно просили про таку ж систему для купівлі квитків у театр Франка, бо "Дія" - це зручно", - додав він.

Верифікувати свій акаунт можна через "Дія.Підпис" на сайті театру.

"Сподіваюсь, що попит на квитки ставитиме лише більшим, але конкуренція буде здоровою. Підтримуйте українське, цікавтесь нашою культурою без перешкод та спекулянтів", - наголосив Федоров.