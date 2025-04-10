Конотопська громада затвердила програму комплексного відновлення: які її напрямки

Документом передбачені заходи щодо відновлення транспортної інфраструктури, створення ветеранських просторів, відбудову і розвиток медичної, соціальної і житлової інфраструктури, а також комплекс заходів, направлених на розвиток інклюзивності. Загалом, ПКВ пропонує відновлювати громаду у 11 ключових напрямках.

За її словами, Конотопська громада на Сумщині стала однією з громад, які вже не лише створили свою ПКВ, а і затвердили її. Нині, підкреслила Шуляк, над створенням стратегічного документу вже працюють десятки українських громад і регіонів. Так, вже є затверджені ПКВ Чернігівщини, Житомирщини, а також Київщини.

"Планувати своє відновлення під постійним прицілом ворога - подвійний виклик, але як ми бачимо, і громади і цілі області успішно рухаються у цьому напрямку. Тепер до когорти прогресивних громад долучилася і Конотопська, де вже затвердили ПКВ. Це свідчення того, місцева влада розуміє різницю між тимчасовістю й розвитком, між виживанням і відновленням, між країною, яка тримається на інерції - і тією, яка творить себе знову. Якщо громада не знає, якою хоче бути через 10 років - їй не допоможе жодна допомога", - підкреслила Шуляк.

Вона зазначила, що програма визначає основні напрями подальшого розвитку громади, відновлення інфраструктури, підтримки економіки та покращення якості життя мешканців. Планується 11 пріоритетних напрямків відновлення громади:

Соціальна політика;

Енергозбереження;

Економіка;

Безпека;

Інфраструктура;

Будівництво;

Медицина;

Освіта;

Спорт;

Культура;

Благоустрій;

Відповідно до ПКВ, у Конотопській громаді планують створити ветеранський простір, молодіжний центр і реабілітаційний центр у центральній районній лікарні. Також передбачено будівництво регіонального полігону, спортивно-реабілітаційного центру і багатофункціонального спорткомплексу.

Крім цього, у громаді працюватимуть над альтернативною енергетикою - побудують сонячну станцію на ділянці очисних споруд і термомодернізують громадські будівлі. Проведуть реконструкцію станції стічних вод, трамвайних колій і тягових підстанцій трамвайних та електричних мереж. Хочуть також модернізувати й розвивати дорожню та велосипедну інфраструктуру громади.

"Надважливою частиною програми є і соціальне забезпечення. Так, в рамках ПКВ планується побудувати укриття для дитячих садочків, шкіл і лікарень, а також протирадіаційне укриття. Ясла-садок №11 “Вітерець” капітально відремонтують, а в селі Підлипне будівлю гуртожитку зроблять багатоквартирним будинком. Також проведуть комплексну реконструкцію Привокзальної площі в Конотопі, щоб зробити її сучасним, доступним і кліматично адаптованим транспортно-пересадковим вузлом і публічним простором. Ще реконструюють стадіон "Юність" і дитяче відділення Конотопської центральної районної лікарні", - додала Шуляк.

Вона підкреслила, що під час роботи над ПКВ особлива увага приділялася якомога ширшому залученню зацікавлених сторін до процесу відновлення. Тому, на кожному етапі роботи над документом враховувалась необхідність залучення представників громадянського суспільства, підприємців, організацій та установ, відповідальних за сприяння соціальній інтеграції, дотриманню прав осіб з особливими потребами, гендерної рівності та недискримінації.

"Під час розробки програми широко використовувались елементи партисипації, а саме залучення громадськості до визначення проблем у різних напрямках життєдіяльності та життєзабезпечення, а також до розробки напрямів подолання цих проблем, відновлення та розвитку громади. Таким чином, ПКВ Конотопської громади стала результатом діалогу місцевої влади бізнес- спільноти та громадськості", - наголосила Шуляк.

Нардепка також зауважила, що на фінансування пріоритетних напрямів ПКВ передбачається залучити кошти бюджетів усіх рівнів, а саме місцевого бюджету, кошти державного та обласного бюджетів у вигляді цільових капітальних субвенцій в рамках фінансування обласних та державних комплексних і цільових програм, кошти державних фондів, фондів міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.