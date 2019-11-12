В Конотопе для потребителей газа открыт современный Центр обслуживания клиентов

Фото: Центр обслуживания клиентов (пресс-служба АО "Сумыгаз")

Центр стал уже седьмым в Сумской области

АО "Сумыгаз" 12 ноября для 37,4 тыс. газифицированных домовладений Конотопа и Конотопского района открыл новый современный Центр обслуживания клиентов. Он стал уже седьмым в Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Мы улучшаем формат обслуживания потребителей природного газа - открываем новые Центры обслуживания клиентов, внедряем онлайн сервисы. Современные технологии обслуживания и доступность дают возможность клиентам сэкономить время, упростить процедуру получения услуг, а также быть в курсе нововведений на газовом рынке страны. В планах открытие подобных "открытых пространств" во всех отделениях Сумщины", - говорит начальник управления клиентского сервиса АО "Сумыгаз" Эдуард Онищенко.

По словам пресс-службы, в Конотопском центре обслуживания клиентов удалось совместить весь спектр услуг: от расчетов за газ к процессу присоединения к газовым сетям, изготовление проектной документации.

"Кроме того, реализован целый ряд нововведений: автоматическая система распределения клиентских потоков - электронная очередь, помощь специалистов в пользовании новыми современными онлайн-сервисами, доступ к Личному кабинету на 104.ua с помощью экрана самообслуживания. А еще – созданы комфортные условия пребывания в зонах ожидания, что удовлетворяет все потребности посетителей, особенно клиентов почтенного возраста. Новый Центр обслуживания клиентов работает по адресу м. Конотоп, вул. Лазаревского, 6А, с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 ч, без обеденного перерыва. Обращаем внимание, с 12 ноября консультации бытовых потребителей природного газа по адресу: г. Конотоп, вул. Батуринская, 64 больше не будут проводиться", - говорится в сообщении.