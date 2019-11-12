У Конотопі для споживачів газу відкрито сучасний Центр обслуговування клієнтів

Фото: Центр обслуговування клієнтів (прес-служба АТ "Сумигаз")

Центр став уже сьомим у Сумській області

АТ "Сумигаз" 12 листопада для 37,4 тис. газифікованих домоволодінь Конотопу та Конотопського району відкрив новий сучасний Центр обслуговування клієнтів. Він став уже сьомим у Сумській області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Ми покращуємо формат обслуговування споживачів природного газу - відкриваємо нові Центри обслуговування клієнтів, запроваджуємо онлайн сервіси. Сучасні технології обслуговування та доступність дають можливість клієнтам зекономити час, спростити процедуру одержання послуг, а також бути в курсі нововведень на газовому ринку країни. У планах відкриття подібних "відкритих просторів" по всіх відділеннях Сумщини", - говорить начальник управління клієнтського сервісу АТ "Сумигаз" Едуард Онищенко.

За словами прес-служби, у Конотопському центрі обслуговування клієнтів вдалось поєднати весь спектр послуг: від розрахунків за газ до процесу приєднання до газових мереж, виготовлення проектної документації тощо.

"Крім того, реалізовано цілий ряд нововведень: автоматична система розподілу клієнтських потоків - електронна черга, допомога фахівців у користуванні новими сучасними онлайн-сервісами, доступ до Особистого кабінету на 104.ua за допомогою екрану самообслуговування. А ще – створені комфортні умови перебування у зонах очікування, що задовольняє усі потреби відвідувачів, особливо клієнтів поважного віку. Новий Центр обслуговування клієнтів працює за адресою м. Конотоп, вул. Лазаревського, 6А, з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00 год, без обідньої перерви. Звертаємо увагу, з 12 листопада консультації побутових споживачів природного газу за адресою: м. Конотоп, вул. Батуринська, 64 більше не проводитимуться", - йдеться у повідомленні.