Конор проиграл бой с Порье. Макгрегор сломал ногу
Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье техническим нокаутом. Первый раунд забрал Порье, проведя тейкдаун и обработав соперника в партере, а в концовке Конор встал, но за секунды до конца сломал ногу.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 264 рассказал о травме, которую получил Конор Макгрегор в главном поединке вечера против Дастина Порье.
"Мне показалось, что это была лодыжка, ноя же не врач, я не могу сказать точно. Ему сделают рентген, и мы точно узнаем, что с ним", - начал Уайт.
Однако сразу после этих слов главный коммерческий директор UFC Хантер Кэмпбелл сообщил президенту промоушена обновленную информацию.
"Перелом большеберцовой кости, голень", - сообщил функционер.
Dustin Poirier defeats Conor McGregor by injury TKO at UFC 264 after McGregor appeared to break his ankle, causing a doctor’s stoppage.#ufc264 pic.twitter.com/gKhmvW2TpO— Naija Gist Spot (@9jagistspot) July 11, 2021