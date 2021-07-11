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Конор програв бій з Пор'є. Макгрегор зламав ногу

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Неділя 11 липня 2021 13:00
Конор програв бій з Пор'є. Макгрегор зламав ногу Фото: Конор Макгрегор програв Дастіну Пор'є (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Конор Макгрегор програв Дастіну Пор'є технічним нокаутом. Перший раунд забрав Пор'є, провівши тейкдаун і обробивши суперника в партері, а в кінцівці Конор встав, але за секунди до кінця зламав ногу.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Президент UFC Дана Уайт на прес-конференція після турніру UFC 264 розповів про травму, яку отримав Конор Макгрегор у головному поєдинку вечора проти Дастіна Пор'є.

"Мені здалося, що це була кісточка, але ж не лікар, я не можу сказати точно. Йому зроблять рентген, і ми точно дізнаємося, що з ним", - почав Уайт.

Однак відразу після цих слів головний комерційний директор UFC Хантер Кемпбелл повідомив президенту промоушена оновлену інформацію.

"Перелом великогомілкової кістки, гомілка", - повідомив функціонер.

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конор макгрегор
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Конор програв бій з Пор'є. Макгрегор зламав ногу
Конор програв бій з Пор'є. Макгрегор зламав ногу
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