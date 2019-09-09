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Коноплянка поделился ожиданиями от возвращения на "Днепр-Арену"

Новости » Спорт    09.09.2019 - 11:33
Коноплянка поделился ожиданиями от возвращения на "Днепр-Арену"
Фото: Евгений Коноплянка (facebook.com/UaNationalFootball)

Хавбек сборной Украины поделился эмоциями от приезда в родной Днепр

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал свое возвращение на "Днепр-Арену", где в составе национальной команды проведет товарищеский поединок против Нигерии. Об этом сообщает Footboom.

Хавбек признался, что рад возвращению на стадион, который в течение многих лет был для него домашним.

"Рад находиться в родном городе. Чувство, что приехал домой. Так что я счастлив. Тем более, когда буду на "Днепр-Арене" - это будут дополнительные чувства", - сказал Коноплянка.

Евгений выступал за "Днепр" з 2007 до 2015 годы, далее 4 года украинец провел в испанской "Севилье" и немецком "Шальке", после чего перебрался в донецкий "Шахтер".

Отметим, сборная Украины проведет первый матч в Днепре за 10 лет. Соперником подопечных Андрея Шевченко будет команда Нигерии. Спарринг пройдет 10 сентября на "Днепр-Арене" в 21:30.

Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отпустил Евгения Коноплянку в донецкий "Шахтер", чтобы он сыграл в спарринге с "Колосом" для получения игровой практики.

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