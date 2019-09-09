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Коноплянка поділився очікуваннями від повернення на "Дніпро-Арену"

Новини » Спорт    09.09.2019 - 11:33
Коноплянка поділився очікуваннями від повернення на "Дніпро-Арену"
Фото: Євген Коноплянка (facebook.com/UaNationalFootball)

Хавбек збірної України поділився емоціями від приїзду в рідний Дніпро

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка прокоментував своє повернення на "Дніпро-Арену", де в складі національної команди проведе товариський поєдинок проти Нігерії. Про це повідомляє Footboom.

Хавбек зізнався, що радий поверненню на стадіон, який протягом багатьох років був для нього домашнім.

"Радий перебувати в рідному місті. Почуття, що приїхав додому. Так що я щасливий. Тим більше, коли буду на" Дніпро-Арені "- це будуть додаткові почуття", - сказав Коноплянка.

Євген виступав за "Дніпро" з 2007 до 2015 роки, далі 4 роки українець провів в іспанській "Севільї" і німецькому "Шальке", після чого перебрався в донецький "Шахтар".

Зазначимо, збірна України проведе перший матч в Дніпрі за 10 років. Суперником підопічних Андрія Шевченка буде команда Нігерії. Спаринг відбудеться 10 вересня на "Дніпро-Арені" о 21:30.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Андрій Шевченко відпустив Євгена Коноплянку в донецький "Шахтар", щоб він зіграв у спарингу з "Колосом" для отримання ігрової практики.

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