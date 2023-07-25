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Коноплянка підписав контракт із грандом Румунії

Фото: Євген Коноплянка в кольорах збірної України (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Колишня зірка збірної України Євген Коноплянка поповнив лави румунського ЧФР "Клуж" на прийдешній сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

33-річний українець поповнив колекцію іноземних чемпіонатів у власній біографії. З польської Екстракляси він перебрався до Ліги 1 Румунії.

Коноплянка підписав контракт із "Клужем" на 2 роки. У договорі також прописали пункт пролонгації співпраці ще на рік. Румунському гранду вінгер дістався безкоштовно, оскільки був вільним агентом. За трансільванців він виступатиме під 22-м номером.

У минулому сезоні Коноплянка захищав кольори "Краковії". За краків'ян він зіграв 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 2 результативні передачі. Навесні ветеран несподівано отримав виклик до збірної України та зіграв хвилину проти Англії (0:2).

Хто такий Євген Коноплянка

Уродженець Кропивницького (тоді – Кіровоград), вихованець місцевого "Олімпіка". У 16 років опинився в структурі "Дніпра".

Дебютував на професіональному рівні в сезоні 2007/08. Зіграв у складі занепалого гранда 7 повних сезонів. Влітку 2015-го перейшов до іспанської "Севільї", але в Ла Лізі провів лише рік. Наступні три сезони відіграв у німецькому "Шальке", а потім ще два – в донецькому "Шахтарі".

Переможець Ліги Європи 2015/16 зі "Севільєю" і чемпіон України з "гірниками". Посеред сезону 2021/22 опинився в "Краковії". У складі збірної України дебютував у 2010 році та загалом провів 87 поєдинків (10 голів), учасник Євро-2012 та Євро-2016.

До слова, раніше зібрали п'ятірку найгучніших літніх трансферів УПЛ у спеціальній підбірці.

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Коноплянка