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Коноплянка обошел Реброва в списке бомбардиров сборной Украины

НовостиСпорт    04.06.2018 - 10:03
Фото: Евгений Коноплянка (Павло Кубанов/ffu.ua)
Фото: Евгений Коноплянка (Павло Кубанов/ffu.ua)

По этому показателю Евгений вышел на третье место

Полузащитники сборной Украины Евгений Коноплянка существенно улучшил свой бомбардирский реестр в матчах за национальную команду. Об этом сообщает zbirna.com.

В воскресенье, 3 июня, состоялся товарищеский матч между сборными Албании и Украины, который завершился победой для "желто-синих" - 4:1. 

Евгений Коноплянка в этом матче оформил дубль и довел, таким образом, счет своим мячам за национальную команду до 17. По этому показателю он вышел на третье место, обойдя Сергея Реброва. Больше голов у Андрея Ярмоленко (35) и Андрея Шевченко (48).

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Теги публикации: Сборная Украины, Сергей Ребров, Коноплянка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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