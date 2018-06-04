Коноплянка обошел Реброва в списке бомбардиров сборной Украины

По этому показателю Евгений вышел на третье место
Полузащитники сборной Украины Евгений Коноплянка существенно улучшил свой бомбардирский реестр в матчах за национальную команду. Об этом сообщает zbirna.com.
В воскресенье, 3 июня, состоялся товарищеский матч между сборными Албании и Украины, который завершился победой для "желто-синих" - 4:1.
Евгений Коноплянка в этом матче оформил дубль и довел, таким образом, счет своим мячам за национальную команду до 17. По этому показателю он вышел на третье место, обойдя Сергея Реброва. Больше голов у Андрея Ярмоленко (35) и Андрея Шевченко (48).