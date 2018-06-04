Социальные страницы
Курси валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Коноплянка обійшов Реброва в списку бомбардирів збірної України

НовиниСпорт    04.06.2018 - 10:03
Фото: Євген Коноплянка (Павло Кубанов/ffu.ua)
Фото: Євген Коноплянка (Павло Кубанов/ffu.ua)

За цим показником Євген вийшов на третє місце

Півзахисники збірної України Євген Коноплянка істотно поліпшив свій бомбардирський реєстр в матчах за національну команду. Про це повідомляє zbirna.com.

У неділю, 3 червня, відбувся товариський матч між збірними Албанії та України, який завершився перемогою для "жовто-синіх" - 4:1.

Євген Коноплянка в цьому матчі оформив дубль і довів, таким чином, рахунок своїм м'ячам за національну команду до 17. За цим показником він вийшов на третє місце, обійшовши Сергія Реброва. Більше голів у Андрія Ярмоленко (35) і Андрія Шевченка (48).

Албанія - Україна 1-4: відео голів та огляд матчу Збірна України розбила Албанію в товариському матчі
Теги публікації: Збірна України, Сергей Ребров, Коноплянка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Всі помруть без варіантів": заступник Супрун назвав лікування онкохворих недоцільним
Троє дітей залишилися без мами: у страшному ДТП загинула "Місіс світу 2018"
"Хайпуем!": відомий блогер записав пісню-пародію про Бабченко
Олег Ляшко одружився: стали відомі подробиці одруження (відео)
On Top