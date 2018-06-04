Коноплянка обійшов Реброва в списку бомбардирів збірної України

Євген Коноплянка в цьому матчі оформив дубль і довів, таким чином, рахунок своїм м'ячам за національну команду до 17. За цим показником він вийшов на третє місце, обійшовши Сергія Реброва. Більше голів у Андрія Ярмоленко (35) і Андрія Шевченка (48).

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