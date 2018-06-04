Коноплянка обійшов Реброва в списку бомбардирів збірної України

За цим показником Євген вийшов на третє місце
Півзахисники збірної України Євген Коноплянка істотно поліпшив свій бомбардирський реєстр в матчах за національну команду. Про це повідомляє zbirna.com.
У неділю, 3 червня, відбувся товариський матч між збірними Албанії та України, який завершився перемогою для "жовто-синіх" - 4:1.
Євген Коноплянка в цьому матчі оформив дубль і довів, таким чином, рахунок своїм м'ячам за національну команду до 17. За цим показником він вийшов на третє місце, обійшовши Сергія Реброва. Більше голів у Андрія Ярмоленко (35) і Андрія Шевченка (48).