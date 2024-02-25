Конкурсная комиссия избрала нового главу НАПК: кто возглавит агентство

Комиссия по отбору на должность главы Национального агентства по предотвращению коррупции на заседании избрала нового главу ведомства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Комиссии.

На заседании, которое было проведено в воскресенье, 25 февраля, конкурсная комиссия по отбору на должность Председателя НАПК объявила, что победителем стал Виктор Павлущик. В настоящее время он занимает должность руководителя отдела детективов НАБУ и старшего детектива и имеет квалификацию юриста и экономиста-международника.

На голосовании его кандидатура пула поддержана всеми членами комиссии, состоявшей из шести человек. Комиссия предоставит Кабмину рекомендацию назначить Павлущика главой НАПК.

Во время собеседования Павлущик подчеркнул, что своими сильными сторонами считает то, что он всегда стремится проанализировать информацию через различные источники и имеющий практический опыт в работе. Но ему еще следует поработать над публичными выступлениями.

Позже в пресс-службе НАПК сообщили, что конкурсная комиссия определила, что Павлущик имеет лучшие профессиональный опыт, знания и качества для выполнения должностных обязанностей главы НАПК, а также отвечает критериям компетентности и добродетели.

Напомним, 15 января 2024 года истек срок полномочий главы НАПК Александра Новикова. Следует отметить, что глава Национального агентства назначается сроком на 4 года. При этом одно и то же лицо не может занимать должность два срока подряд. Александр Новиков Кабмин назначил на должность 15 января 2020 года.

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