Конкурс на управління ТРЦ Gulliver продовжиться: АРМА дискваліфікувала переможця аукціону

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) відхилило тендерну пропозицію ТОВ "БК "Міленіум" на управління одного з найбільших ТРЦ Києва "Гуллівер" через низку невідповідностей у документах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови АРМА Олени Думи.

Зазначається, що раніше пропозиція учасника була визнана платформою Prozorro найбільш економічно вигідною. Водночас вказана цінова пропозиція щодо винагороди за управління активом визнана аномально низькою.

Також АРМА встановила, що директор ТОВ "БК "Міленіум" у період, за який подано підтверджуючі документи з метою виконання вимог тендерній документації, одночасно перебував на державній службі та здійснював комерційну діяльність від імені цього підприємства. Це є прямим порушенням закону про запобігання корупції.

Разом з тим, за інформацією політичного консультанта Олега Постернака, ТРЦ може потрапити в управління соратника колишнього президента Петра Порошенка, а саме до Олександра Грановський. Останній, як відомо, має тісні зв’язки з співвласником ТРЦ Sky Mall Андрієм Адамовським.

"Грановський міг звернутись до Адамовського, чия компанія «Алакор Сіті» володіє торговельним центром Art Mall. Ця компанія вже брала участь конкурсі на управління "Гулівером" і посіла третє місце. Також повідомляють, що паралельно соратники Порошенка шукали "вихід" на керівництво АРМА і таки знайшли його через заступника голови агентства. Можливо, для зменшення підозр компанія з орбіти друзів Порошенка зайняла спочатку третє місце у конкурсі, але зараз помітна брудна кампанія проти учасників, які посіли перше та друге місця. Очевидно, що як тільки їх усунуть, переможцем стане "незаплямована" третя компанія, і "Гулівер" може перейти під контроль Порошенка та його оточення", - повідомив експерт.

Нагадаємо, Шевченківський райсуд Києва 3 червня 2024 року передав майно київського "Гулівер" бізнесмена Віктора Поліщука в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

АРМА провело публічний аукціон на платформі Prozorro для відбору управителя ТРЦ Gulliver у Києві. Переможцем стало БК "Міленіум", яке запропонувало найвигідніші умови для держави — найнижчу винагороду за управління у розмірі 0,15%.

Друге місце посів консорціум "Управляюча компанія "Еспланада" — 0,35%. Третє місце - ТОВ "Алакор Сіті" з 0,49%.

Hromadske виявило, що переможець аукціону на управителя ТРЦ Gulliver ТОВ "БК "Міленіум" має зв’язок із його ексвласником Віктором Поліщуком. Після цього АРМА почало перевіряти учасників конкурсу на управителя одного з найбільшого у Києві ТРЦ "Гулівер" на відповідність кваліфікаційним вимогам.