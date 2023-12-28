Конкурс на посаду голови НАЗК: експерт назвав головного фаворита

У пʼятницю, 29 грудня, буде оприлюднено перелік кандидатів, допущених до участі у конкурсі на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Комісія отримала документи від 64 кандидатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook конкурсної комісії.

Сьогодні комісія розглянула питання ухвалення рішення про допущення або недопущення кандидатів до участі у конкурсі на підставі поданих документів.

За словами політолога Андрія Смолія, серед 64 кандидатів фаворитом є чинний керівник департаменту антикорупційної політики НАЗК, кандидат юридичних наук та колишній експерт Центру політико-правових реформ Дмитро Калмиков.

За словами експерта, Калмиков щільно працював разом з Артемом Ситником, який очолював НАБУ після його створення, а зараз є заступником глави НАЗК.

"Артем Ситник підтримує Дмитра Калмикова на посаді голови НАЗК. І головне - людина має підтримку серед наших європейських та американських партнерів. Тому будемо слідкувати за ситуацією. Інформуватиму, адже зараз від антикорупційних дій буде залежати наш подальший рух до ЄС", - вважає політолог.

Що відомо про Дмитра Калмикова

Дмитро Калмиков має вищу юридичну (2007 рік) та вищу економічну освіти (2010 рік), є кандидатом юридичних наук і має вчене звання старшого наукового співробітника.

З 2010 по 2014 рік займався викладацькою та науково-дослідною діяльністю у сфері формування і реалізації кримінальної політики України. Має понад 60 навчальних, наукових, науково-практичних та інших праць.

З 2014 по 2020 рік працював експертом з питань кримінальної юстиції та протидії корупції у Центрі політико-правових реформ, де, зокрема, займався аналізом формування і реалізації кримінальної та антикорупційної політики України, антикорупційною експертизою проектів нормативно-правових актів, постійним моніторингом діяльності НАЗК, НАБУ, САП, АРМА та ВАКС.

З 2020 року і дотепер Дмитро Калмиков працює в НАЗК. Як керівник Департаменту антикорупційної політики він відповідальний передусім за розробку проектів Антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки, Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, координацію, моніторинг та оцінку їхньої реалізації, розробку та належне функціонування Інформаційної системи моніторингу державної антикорупційної політики України, розробку пропозицій щодо удосконалення антикорупційного, кримінального, адміністративно-деліктного та іншого законодавства у сфері запобігання та протидії корупції.

Нагадаємо, чинний голова НАЗК Олександр Новіков на посаді з 15 січня 2020 року. Згідно з законом України "Про запобігання корупції", голова НАЗК призначається терміном на 4 роки та не може обіймати цю посаду двічі підряд.