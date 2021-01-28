На конкурс по отбору новых директоров "Мотор Сич" за два дня подано более 60 заявок

Фото: "Мотор Сич" (facebook.com)

За неполных два рабочих дня акционерам авиастроительного ПАО "Мотор Сич" поступило уже свыше 60 резюме от соискателей позиций директоров. Причем почти 70% заявок на должности топ-менеджеров "Мотор Сич" подали действующие сотрудники предприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе DCH, которая ранее сделала объявление о конкурсе на руководящие позиции на сайте для проведения общего внеочередного собрания акционеров предприятия.

"Мы вдохновлены такой инициативностью сотрудников предприятия. Есть очень интересные резюме от ныне работающих руководителей среднего звена "Мотор Сич", а также от внешних кандидатов, имеющих необходимый опыт работы в авиационной индустрии. Показательна также активность экс-работников предприятия, которые были вынуждены уволится из-за плачевного положения дел на предприятии и неадекватного управления им", - отметили в DCH, рассказав о предварительных итогах конкурса.

Согласно содержанию 11 вакансий, обнародованных акционерами "Мотор Сичи", действующие топ-менеджеры предприятия не могут претендовать на высшие руководящие должности, на которые объявлен конкурс.

Действующий топ-менеджмент, в том числе члены набсовета "Мотор Сич", будет заменен акционерами. Один из акционеров предприятия уже обратился в суд с исковым требованием признать этот набсовет нелегитимным.

Согласно заявлениям акционеров на протяжении всего времени с момента истечения срока полномочий набсовет ПАО "Мотор Сич" игнорировал их обращения о проведении общего собрания для формирования новых легитимных органов управления.

Такие действия стали поводом для обвинений в адрес экс-владельца компании Вячеслава Богуслаева в рейдерском захвате предприятия, которым он фактически руководит через подконтрольный менеджмент на протяжении нескольких лет после продажи контрольного пакета акций завода группе китайских инвесторов.

Как ранее писало РБК-Украина, 31 января 2021 года пройдет внеочередное собрание акционеров ПАО "Мотор Сич", которое уже поддержали более 80% держателей акций компании. Оно инициировано китайским инвестором предприятия компанией Skyrizon (КНР) и компанией "МС-4", входящей в состав DСН.

Акционеры предприятия намерены в ходе внеочередного собрания привести деятельность компании в соответствие с требованиями законодательства и устава, а также избрать новых членов набсовета и сформировать новый состав прочих органов корпоративного управления.

Законодательно установленный срок полномочий нынешнего наблюдательного совета ПАО "Мотор Сич", избранного 30 марта 2017 г., истек еще 30 марта 2020 года.