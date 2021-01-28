На конкурс з відбору нових директорів "Мотор Січ" за два дні подано понад 60 заявок

Фото: "Мотор Січ" (facebook.com)

За неповних два робочих дні акціонерам авіабудівного ПАТ "Мотор Січ" надійшло вже понад 60 резюме від шукачів позицій директорів. Причому майже 70% заявок на посади топ-менеджерів "Мотор Січ" подали діючі співробітники підприємства.

Про це повідомили в прес-службі DCH, яка раніше зробила оголошення про конкурс на керівні позиції на сайті для проведення загальних позачергових зборів акціонерів підприємства.

"Ми натхнені такою ініціативністю працівників підприємства. Є дуже цікаві резюме від нині працюючих керівників середньої ланки "Мотор Січ", а також від зовнішніх кандидатів, які мають необхідний досвід роботи в авіаційній індустрії. Показова також активність екс-працівників підприємства, які були змушені звільниться через плачевний стан справ на підприємстві та неадекватного управління ним", - зазначили в DCH, розповівши про попередні підсумки конкурсу.

За змістом 11 вакансій, оприлюднених акціонерами "Мотор Січі", діючі топ-менеджери підприємства не можуть претендувати на вищі керівні посади, на які оголошено конкурс.

Чинний топ-менеджмент, в тому числі члени наглядової ради "Мотор Січ", буде замінено акціонерами. Один з акціонерів підприємства вже звернувся в суд з позовною вимогою визнати раду нелегітимною.

Згідно з заявами акціонерів упродовж всього часу з моменту закінчення строку повноважень наглядової ради ПАТ "Мотор Січ" ігнорував їх звернення про проведення загальних зборів для формування нових легітимних органів управління.

Такі дії стали приводом для звинувачень на адресу екс-власника компанії В'ячеслава Богуслаєва у рейдерському захопленні підприємства, яким він фактично керує через підконтрольний менеджмент упродовж декількох років після продажу контрольного пакета акцій заводу групі китайських інвесторів.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, 31 січня 2021 року пройдуть позачергові збори акціонерів ПАТ "Мотор Січ", які вже підтримали понад 80% власників акцій компанії. Вони ініційовані китайським інвестором підприємства компанією Skyrizon (КНР) і компанією "МС-4", що входить до складу DCH.

Акціонери підприємства мають намір в ході позачергових зборів привести діяльність компанії у відповідність з вимогами законодавства та статуту, а також обрати нових членів наглядової ради та сформувати новий склад інших органів корпоративного управління.

Законодавчо встановлений термін повноважень нинішньої наглядової ради ПАТ "Мотор Січ", обраної 30 березня 2017 р., закінчився ще 30 березня 2020 року.