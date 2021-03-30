UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Конкурс на должность главы ГНС организован очень быстро, к Любченко есть вопросы, - нардеп

Автор: РБК-Украина

Конкурс на должность главы Государственной налоговой службы организован очень быстро. Из-за этого много достойных кандидатов не успели подать свои кандидатуры, а некоторые действующие кандидаты вызывают много вопросов.

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа", глава подкомитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ Алексей Леонов, передает "СтопКор".

"Мы очень внимательно следим за тем, как проходит конкурс на главу ГНС Украины. Конкурс организовали очень быстро - за 7 дней, поэтому много достойных кандидатов не успели. При этом к некоторым, которые подались - очень много вопросов. В том числе к самому г-ну Любченко, который сейчас возглавляет ГНС. В комитете мы поднимали вопросы и относительно коррупции, в частности, в Одесской области", - отметил нардеп.

Журналисты также попытались задать вопросы одному из претендентов на должность - действующему главе ГНС Алексею Любченко. Однако ему удалось избежать общенияс прессой.

Напомним, 4 марта 2021 года президент подписал закон о восстановлении конкурсов на должности государственной службы.

Вскоре после этого Нацагентство по вопросам госслужбы обнародовало перечень кандидатов, которых допустили к конкурсу на должность главы Государственной налоговой службы (ГНС).

Нынешнего руководителя ГНС Алексея Любченко Кабмин назначил 29 апреля 2020 года. Контракт был подписан на период действия карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ПарламентконкурсГНС
Читайте также
Корниенко назвал главные вопросы трех внеочередных заседаний парламента
Санду намерена через Конституционный суд подтвердить свое право распустить парламент
Прогноз погоды