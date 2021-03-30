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Конкурс на должность главы ГНС организован очень быстро, к Любченко есть вопросы, - нардеп

Новина українською → Киев, Вторник 30 марта 2021 14:34
Конкурс на должность главы ГНС организован очень быстро, к Любченко есть вопросы, - нардеп Фото: Алексей Любченко (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Конкурс на должность главы Государственной налоговой службы организован очень быстро. Из-за этого много достойных кандидатов не успели подать свои кандидатуры, а некоторые действующие кандидаты вызывают много вопросов.

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа", глава подкомитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ Алексей Леонов, передает "СтопКор".

"Мы очень внимательно следим за тем, как проходит конкурс на главу ГНС Украины. Конкурс организовали очень быстро - за 7 дней, поэтому много достойных кандидатов не успели. При этом к некоторым, которые подались - очень много вопросов. В том числе к самому г-ну Любченко, который сейчас возглавляет ГНС. В комитете мы поднимали вопросы и относительно коррупции, в частности, в Одесской области", - отметил нардеп.

Журналисты также попытались задать вопросы одному из претендентов на должность - действующему главе ГНС Алексею Любченко. Однако ему удалось избежать общенияс прессой.

Напомним, 4 марта 2021 года президент подписал закон о восстановлении конкурсов на должности государственной службы.

Вскоре после этого Нацагентство по вопросам госслужбы обнародовало перечень кандидатов, которых допустили к конкурсу на должность главы Государственной налоговой службы (ГНС).

Нынешнего руководителя ГНС Алексея Любченко Кабмин назначил 29 апреля 2020 года. Контракт был подписан на период действия карантина.

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