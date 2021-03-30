Конкурс на посаду глави ДПС організовано дуже швидко, до Любченка є питання, - нардеп

Конкурс на посаду глави Державної податкової служби організовано дуже швидко. Через це багато гідних кандидатів не встигли подати свої кандидатури, а деякі діючі кандидати викликають багато питань.

Про це заявив нардеп від "Слуги народу", голова підкомітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Олексій Леонов.

"Ми дуже уважно стежимо за тим, як проходить конкурс на главу ДПС України. Конкурс організували дуже швидко - через 7 днів, тому багато достойних кандидатів не встигли. При цьому до деяких, які подалися - дуже багато питань. В тому числі до самого пана Любченка, який зараз очолює ДПС. У комітеті ми піднімали питання і щодо корупції, зокрема, в Одеській області", - зазначив нардеп.

Журналісти також спробували поставити питання одному з претендентів на посаду - діючому главі ДПС Олексію Любченку. Однак йому вдалося уникнути спілкування з пресою.