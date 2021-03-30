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Конкурс на посаду глави ДПС організовано дуже швидко, до Любченка є питання, - нардеп

Новость на русском → Київ, Вівторок 30 березня 2021 14:34
Конкурс на посаду глави ДПС організовано дуже швидко, до Любченка є питання, - нардеп Фото: Олексій Любченко (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Конкурс на посаду глави Державної податкової служби організовано дуже швидко. Через це багато гідних кандидатів не встигли подати свої кандидатури, а деякі діючі кандидати викликають багато питань.

Про це заявив нардеп від "Слуги народу", голова підкомітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Олексій Леонов.

"Ми дуже уважно стежимо за тим, як проходить конкурс на главу ДПС України. Конкурс організували дуже швидко - через 7 днів, тому багато достойних кандидатів не встигли. При цьому до деяких, які подалися - дуже багато питань. В тому числі до самого пана Любченка, який зараз очолює ДПС. У комітеті ми піднімали питання і щодо корупції, зокрема, в Одеській області", - зазначив нардеп.

Журналісти також спробували поставити питання одному з претендентів на посаду - діючому главі ДПС Олексію Любченку. Однак йому вдалося уникнути спілкування з пресою.

Нагадаємо, 4 березня 2021 року президент підписав закон про відновлення конкурсів на посади державної служби.

Незабаром після цього Нацагентство з питань держслужби оприлюднило перелік кандидатів, яких допустили до конкурсу на посаду глави Державної податкової служби (ДПС).

Нинішнього керівника ДПС Олексія Любченка Кабмін призначив 29 квітня 2020 року. Контракт було підписано на період дії карантину.

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