Конкуренція на ринку газу дозволить встановити справедливу ціну для споживачів, - комітет ВР

Так, комітет відвідав об’єкти газовидобутку у Полтавській області та провів на одному з нафтогазопромислів "Укргазвидобування" виїзне засідання щодо перспектив нарощування національного видобутку природного газу.

"Нарощування видобутку газу є одним із інструментів забезпечення енергетичної безпеки країни. Виходячи з доповіді керівника "Укргазвидобування", газовидобувна галузь має хороші перспективи, які позитивно вплинуть на експортно-імпортний баланс України. Ціни на природний газ у світі однозначно мають спонукати компанію до нарощування виробничих потужностей", - сказав голова комітету Андрій Герус.

Він звернув увагу на необхідність розвитку прозорого конкурентного ринку природного газу, в тому числі шляхом виходу газовидобувних компаній на українські торгові майданчики (біржі).

На його думку, конкуренція на ринку природного газу сприятиме встановленню справедливих цін на газ для українських споживачів.

Нагадаємо, раніше голова "Нафтогазу Олексій Чернишов заявив, що Україна має забезпечувати себе газом власного видобутку.