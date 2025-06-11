Конкуренція і долучення приватних трейдерів допоможе заповнити сховища газом, - експерт

Український газовий ринок має функціонувати на засадах комерційної доцільності. А саме з дотриманням прозорих правил та відкритої конкуренції.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву ексголови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.
"Газ - це комерційний продукт, хто б що не говорив. Європейські ринки для того, щоб продавати газ, розробили набір стандартних інструментів та стандартних правил", - наголосив Коболєв.
Він підкреслив, що ці правила створені насамперед для трейдерів, які мають досвід ефективної роботи з ресурсом у європейському контексті. На його думку, саме їм слід забезпечити повну свободу діяти на внутрішньому ринку, зокрема — купувати ресурс та зберігати його в українських підземних сховищах.
"Цими стандартними правилами вміють користуватися трейдери. І ці трейдери повинні отримати повноваження і повинні отримати свободу цей газ купувати та класти в українські сховища", - зазначив Коболєв.
На переконання експерта, такий підхід передбачає активну роль держави у знятті зайвих обмежень, зокрема - для комерційних компаній.
"Для цього держава повинна цю свободу їм забезпечити, давши їм право купувати, делегувавши повноваження державним компаніям, звільнивши комерційні компанії від непотрібних обмежень", - наголосив він.
Коболєв також підкреслив, що лише поєднання комерційного підходу до газу як товару та свободи дій для трейдерів дозволить системно вирішити проблему імпорту - без додаткових витрат із бюджету.
"Ось комбінація комерціалізації газу як товару та свободи учасників ринку для його імпорту, на моє глибоке переконання та з нашого практичного досвіду, дозволить вирішити це питання не за державні гроші, ефективно, вчасно, на благо всієї країни", - підсумував Коболєв.
Нагадаємо, президент Асоціації надрокористувачів України Роман Сторожев раніше заявляв, що конкуренція на газовому ринку має стати ключем до стабілізації цін та залучення українських трейдерів до імпорту.
Додамо, що з 17 квітня Україна почала накопичувати газ для підготовки до наступного опалювального сезону, зберігаючи імпорт. Його відбір зі сховищ майже припинено.
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