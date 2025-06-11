Конкуренція і долучення приватних трейдерів допоможе заповнити сховища газом, - експерт

"Газ - це комерційний продукт, хто б що не говорив. Європейські ринки для того, щоб продавати газ, розробили набір стандартних інструментів та стандартних правил", - наголосив Коболєв.

Він підкреслив, що ці правила створені насамперед для трейдерів, які мають досвід ефективної роботи з ресурсом у європейському контексті. На його думку, саме їм слід забезпечити повну свободу діяти на внутрішньому ринку, зокрема — купувати ресурс та зберігати його в українських підземних сховищах.

"Цими стандартними правилами вміють користуватися трейдери. І ці трейдери повинні отримати повноваження і повинні отримати свободу цей газ купувати та класти в українські сховища", - зазначив Коболєв.

На переконання експерта, такий підхід передбачає активну роль держави у знятті зайвих обмежень, зокрема - для комерційних компаній.

"Для цього держава повинна цю свободу їм забезпечити, давши їм право купувати, делегувавши повноваження державним компаніям, звільнивши комерційні компанії від непотрібних обмежень", - наголосив він.

Коболєв також підкреслив, що лише поєднання комерційного підходу до газу як товару та свободи дій для трейдерів дозволить системно вирішити проблему імпорту - без додаткових витрат із бюджету.

"Ось комбінація комерціалізації газу як товару та свободи учасників ринку для його імпорту, на моє глибоке переконання та з нашого практичного досвіду, дозволить вирішити це питання не за державні гроші, ефективно, вчасно, на благо всієї країни", - підсумував Коболєв.