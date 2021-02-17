Конкурентный рынок и единые правила для всех - основа энергонезависимости Украины, - ДТЭК

"Сегодня критически важно завершить либерализацию рынка электроэнергии. Применение лучшего европейского опыта в управлении позволит решить ряд системных проблем отрасли. Это даст возможность украинским потребителям и производителям в полной мере воспользоваться преимуществами либерализованного рынка через развитие конкурентных преимуществ отрасли", - отметил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его мнению, для Украины уже не стоит вопрос выбора направления и создания дорожных карт. Пришло время практических решений и действий. На уровне правительства требуется мониторинг выполнения плана интеграции энергетики Украины в Европу.

Сахарук также отметил, что евроинтеграционные стремления положительно повлияют на повышение энергонезависимости Украины в нескольких аспектах одновременно: