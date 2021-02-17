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Конкурентный рынок и единые правила для всех - основа энергонезависимости Украины, - ДТЭК

Новина українською → Киев, Среда 17 февраля 2021 13:17
Конкурентный рынок и единые правила для всех - основа энергонезависимости Украины, - ДТЭК Фото: Дмитрий Сахарук (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Украина может обеспечить энергетическую независимость через полноценную синхронизацию национального законодательства с европейским. Это позволит сформировать единые правила игры для всех участников и повысить инвестиционную привлекательность отрасли для ее трансформации в чистую, эффективную и конкурентоспособную.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук во время Всеукраинского форума "Украина 30", выступая на тематической сессии "Энергонезависимость Украины: в чем она заключается".

"Сегодня критически важно завершить либерализацию рынка электроэнергии. Применение лучшего европейского опыта в управлении позволит решить ряд системных проблем отрасли. Это даст возможность украинским потребителям и производителям в полной мере воспользоваться преимуществами либерализованного рынка через развитие конкурентных преимуществ отрасли", - отметил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его мнению, для Украины уже не стоит вопрос выбора направления и создания дорожных карт. Пришло время практических решений и действий. На уровне правительства требуется мониторинг выполнения плана интеграции энергетики Украины в Европу.

Конкурентный рынок и единые правила для всех - основа энергонезависимости Украины, - ДТЭК

Сахарук также отметил, что евроинтеграционные стремления положительно повлияют на повышение энергонезависимости Украины в нескольких аспектах одновременно:

  • снижение энергоемкости и повышение эффективности энергетики;
  • снижение импортозависимости и зависимости от одного поставщика с развитием конкуренции;
  • синхронизация с европейской энергосистемой ENTSO-E;
  • развитие ВИЭ для снижения зависимости от угля, газа и нефти.

Напомним, Украина - один из крупнейших энергетических рынков континентальной части Европы, который нуждается в усилении энергетической безопасности.

Согласно исследованию Global Energy Institute (США), Украина в 2020 году заняла последнее 25 место по уровню энергетической безопасности из 25 крупнейших энергетических стран мира.

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