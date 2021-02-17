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Конкурентний ринок і єдині правила для всіх - основа енергонезалежності України, - ДТЕК

Новость на русском → Київ, Середа 17 лютого 2021 13:17
Конкурентний ринок і єдині правила для всіх - основа енергонезалежності України, - ДТЕК Фото: Дмитрий Сахарук (пресс-служба)
Автор: РБК-Україна

Україна може забезпечити енергетичну незалежність через повноцінну синхронізацію національного законодавства з європейським. Це дозволить сформувати єдині правила гри для всіх учасників і підвищити інвестиційну привабливість галузі для її трансформації в чисту, ефективну та конкурентну.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук під час Всеукраїнського форуму "Україна 30", виступаючи на тематичній сесії "Енергонезалежність України: в чому вона полягає".

"Сьогодні критично важливо завершити лібералізацію ринку електроенергії. Застосування кращого європейського досвіду в управлінні дозволить вирішити ряд системних проблем галузі. Це дасть можливість українським споживачам і виробникам повною мірою скористатися перевагами лібералізованого ринку через розвиток конкурентних переваг галузі", - зазначив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

На його думку, для України вже не стоїть питання вибору напрямку і створення дорожніх карт. Прийшов час практичних рішень і дій. На рівні уряду потрібен моніторинг виконання плану інтеграції енергетики України в Європу.

Конкурентний ринок і єдині правила для всіх - основа енергонезалежності України, - ДТЕК

Сахарук також зазначив, що євроінтеграційні прагнення позитивно вплинуть на підвищення енергонезалежності України в декількох аспектах одночасно:

  • зниження енергоємності та підвищення ефективності енергетики;
  • зниження імпортозалежності та залежності від одного постачальника з розвитком конкуренції;
  • синхронізація з європейською енергосистемою ENTSO-E;
  • розвиток ВДЕ для зниження залежності від вугілля, газу і нафти.

Нагадаємо, Україна - один з найбільших енергетичних ринків континентальної частини Європи, який потребує посилення енергетичної безпеки.

Згідно з дослідженням Global Energy Institute (США), Україна у 2020 році зайняла останнє 25 місце за рівнем енергетичної безпеки з 25 найбільших енергетичних країн світу.

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