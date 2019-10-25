Конкурентные зарплаты в агробизнесе привлекают в отрасль все больше молодежи – менеджер “Укрлендфарминга”

Конкурентные зарплаты в аграрном бизнесе мотивируют все больше молодежи оставаться в селах и работать в этой отрасли.



Об этом рассказал Александр Колодяжный, директор компании «Агро-Край» (Полтавская и Сумская области), которая входит в агрохолдинг “Укрлендфарминг” украинского бизнесмена Олега Бахматюка .



“В этом году к нам пришло очень много молодежи, возможно, они не такие опытные, им есть чему учиться. Скорее всего, это финансовая сторона, с помощью которой наша компания оказывает такое влияние”, – сказал он.

Колодяжный согласен с утверждением, что молодежь заинтересована в том, чтобы оставаться в своих родных селах и получать специальное образование для работы в этой сфере. По его словам, около 90% сотрудников предприятия - именно местные жители.

Как отметил директор «Агро-Края», больше всего перспектив у механизаторов и комбайнеров.

“У нас своя система мотивации, премии можно получить в зависимости от того, как работал, как относился к технике и какая была продуктивность. В этом году система мотивации позволяет механизаторам заработать большую сумму денег – до 40 тыс. грн в месяц”, – сказал он.

Также Колодяжный рассказал о сотрудничестве с объединенными громадами в тех регионах, где компания арендует землю.“

В год мы выделяем от 3,5 до 4 млн грн – строим дороги, водопроводы, бурим скважины, выделяем деньги на клубы, в школы - покупаем компьютеры и ноутбуки, частично помогаем церквям, спонсируем День села”, – сказал он.

Кроме того, компания возрождает уникальный украинский стиль декоративно-прикладного искусства – “самчиковку”. Сотрудники совместно с мастерами создали панно площадью около 15 кв. метров, которым украсили фасад общеобразовательной школы в с. Сары Полтавской области.

В данный момент «Агро-Край» продолжает уборку кукурузы и подготовку к новой посевной кампании. Средняя урожайность кукурузы в этом году – 9,1 т/га.

«Укрлендфарминг» (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка – крупнейший украинский агропромышленный холдинг, который управляет крупнейшим в стране банком плодородного чернозема – 500 тыс. га, занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и семян, производством яиц, сахара, животноводством и дистрибуцией сельхозтехники