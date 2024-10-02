Без конкурентів. Непопулярні вакансії в Україні: яких фахівців знайти найважче

Через нестачу кадрів на ринку праці України спостерігається ситуація, коли пропозицій роботи значно більше за шукачів. У одній з галузей вакансії мають такий низький попит, що конкурувати доводиться не претендентам, а роботодавцям.
Докладніше про те, яких фахівців важко знайти та на які вакансії найменша конкуренція, – в матеріалі РБК-Україна.
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На українському ринку праці зберігається тенденція дефіциту кадрів внаслідок повномасштабної війни. Через міграцію населення та мобілізацію не вистачає як кваліфікованих спеціалістів, так і представників робітничих професій.
На запит РБК-Україна в Державній службі зайнятості (ДСЗ) повідомили, що на сьогодні дефіцит кадрів спостерігається в переробній промисловості, у тимчасовому розміщуванні й організації харчування, будівництві та охороні здоров’я.
В низці галузей вакансії довго залишаються "відкритими" через низький попит серед кандидатів.
Згідно з даними статистики ДСЗ на вересень 2024, кількість пропозицій роботи була подекуди вдвічі вищою за чисельність шукачів за такими видами економічної діяльності:
За інформацією порталу пошуку роботи Work.ua, роботодавцям вкрай важко знаходити кандидатів на робітничі спеціальності, фахівців зі сфери будівництва й транспорту, а також медиків.
У минулому місяці найменше шукачів відгукувалося на вакансії порталу у "Готельно-ресторанному бізнесі, туризмі". Ця категорія з найбільшою кількістю пропозицій роботи потрапила до списку сфер із найнижчою конкуренцією.
Роботодавці шукають адміністраторів ресторану, готелю, кухарів, пекарів, сушистів, покоївок, офіціантів.
У топі галузей з найменшим попитом серед шукачів – "Транспорт, автобізнес". Як зазначають на Work.ua, у цій категорії спостерігається зростання заробітної плати, ймовірно, таким чином роботодавці змагаються за працівників.
До прикладу, у вересні на порталі налічувалося 4480 вакансій "водій" із середньою зарплатою 27,5 тис. грн. За місяць вона зросла на 500 грн (у серпні – 27 тис. грн), а загалом за рік – на 22%.
Вакансії з категорії "Транспорт, автобізнес" (скриншот Work.ua)
Зазначимо, у категорії "Транспорт, автобізнес" розміщують пропозиції роботи для водіїв таксі, вантажівок, водіїв на міжнародні перевезення, водіїв пасажирського транспорту, експедиторів, диспетчерів тощо.
При підготовці матеріалу використовувалися: відповідь Державної служби зайнятості на запит РБК-Україна, статистична інформація ДСЗ, дані порталу пошуку роботи Work.ua.