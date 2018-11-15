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Конкурент Зінченка в "Манчестер Сіті" вибув до кінця року

Новини » Спорт    15.11.2018 - 12:51
Конкурент Зінченка в "Манчестер Сіті" вибув до кінця року
Фото: Бенжамен Менді (instagram.com/benmendy23)

Менді переніс операцію на коліні

Футболіст "Манчестер Сіті" Бенжамен Менді переніс операцію на коліні лівої ноги, повідомляється на офіційному сайті клубу.

Менді провів на полі всі 90 хвилин дербі з "Манчестер Юнайтед" в 12 турі чемпіонату Англії (3:1). Після чого захисник відправився в розташування збірної Франції, проте був змушений покинути команду. 24-річний футболіст відвідав клініку в Барселоні, де за результатами зроблених знімків стало відомо, що йому потрібна операція.

За даними Sky Sports, у гравця було виявлено пошкодження меніска, швидше за все, Менді вибув з ладу щонайменше до наступного року.

Сам гравець виклав в своєму Instagram фотографію з клініки і написав, що операція пройшла успішно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When you receive nudes right after waking up from surgery

A post shared by Benjamin Mendy (@benmendy23) on

Менді пропустив практично весь минулий сезон через травму правого коліна, а в поточному встиг зіграти 11 матчів у всіх турнірах. У його відсутність шанс отримати ігровий час з'являється в українця Олександра Зінченка, який поки з'являвся на полі лише 4 рази.

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