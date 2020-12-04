ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Конкретика об ужесточении карантина будет в среду, - Шмыгаль

Автор: Игорь Литвиненко

Кабинет министров планирует представить конкретику по ужесточению карантина в Украине в среду, 9 декабря, во время правительственного заседания. Ужесточить карантин планируют с января.

Об этом во время выступления в Верховной раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, вопрос об ужесточении карантина в начале января могут поднять в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

"Конкретика мероприятий будет озвучена в среду на правительственном заседании", - сказал Шмыгаль.

Самые читаемые новости

Напомним, сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что жесткий карантин в Украине могут ввести с первых чисел января. Ограничения хотят усилить на три недели.

До этого источники РБК-Украина в правительстве сообщали, что усиленный карантин в Украине может быть введен с 2 по 23 января. При этом о тотальном локдауне речь не идет.

Также Шмыгаль сообщил, что в случае усиления карантина транспорт будет работать.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили более 15 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Киевской областях

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Денис ШмыгальКарантин