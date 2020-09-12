Конгрессмены США просят Украину пропустить в Умань около 2 тысяч хасидов

В Соединенных Штатах Америки 26 конгрессменов-республиканцев выступили в поддержку хасидов, которые хотят попасть на празднование Рош ха-Шана в Умань. Конгрессмены подписали письмо с просьбой к госсекретарю Майку Помпео призвать Украину пропустить паломников в страну.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Конгрессмены призывают Украину сделать "ограниченное религиозное исключение" для около 2 тысяч американских хасидов, обещая, что они будут уважать украинские противоэпидемические требования. В частности, хасиды согласны "находиться отдельно от местного населения".

Автор письма конгрессмен Джефф Данкен подчеркнул, что во время неопределенности на фоне пандемии коронавируса правительства стран должны позволять максимальную гибкость для выполнения религиозных обрядов.

"Я имею глубокое уважение ко всем вероисповеданиям и верю, что Украина разработала свои ограничения на путешествия с добрыми намерениями. Но я также верю, что они должны найти нестандартные пути и пойти навстречу паломникам с соблюдением требований безопасности и здравого смысла", - заявил он.

Напомним, в конце августа Украина закрыла свою границу для иностранцев из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Как объяснял президент Украины Владимир Зеленский, государству пришлось ввести эти ограничения, в частности, из-за хасидов-паломников.

Добавим, в Умани коронавирус подтвердили у почти 10 хасидов, которые прибыли в город для празднования Рош ха-Шана.