Конгрессмены США проголосовали за привлечение к ответственности экс-советника Трампа

В Конгрессе США проголосовали за привлечение к ответственности экс-советника бывшего президента США Дональда Трампа. Стива Бэннона обвиняют в неуважении к Конгрессу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.
229 конгрессменов проголосовали за предъявление обвинений, 202 высказались против.
Лишь 9 республиканцев поддержали резолюцию. Теперь спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подтвердит результаты голосования, прежде чем оно будет передано в Министерство юстиции США, за которым будет решающее слово.