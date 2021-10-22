UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Конгрессмены США проголосовали за привлечение к ответственности экс-советника Трампа

Автор: Анна Полисученко

В Конгрессе США проголосовали за привлечение к ответственности экс-советника бывшего президента США Дональда Трампа. Стива Бэннона обвиняют в неуважении к Конгрессу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

229 конгрессменов проголосовали за предъявление обвинений, 202 высказались против.

Лишь 9 республиканцев поддержали резолюцию. Теперь спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подтвердит результаты голосования, прежде чем оно будет передано в Министерство юстиции США, за которым будет решающее слово.

Читайте РБК-Украина в Google News
Конгресс США