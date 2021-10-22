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Конгрессмены США проголосовали за привлечение к ответственности экс-советника Трампа

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США, Пятница 22 октября 2021 06:40
Конгрессмены США проголосовали за привлечение к ответственности экс-советника Трампа Конгрессмены США проголосовали за привлечение к ответственности экс-советника Трампа
Автор: Анна Полисученко

В Конгрессе США проголосовали за привлечение к ответственности экс-советника бывшего президента США Дональда Трампа. Стива Бэннона обвиняют в неуважении к Конгрессу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

229 конгрессменов проголосовали за предъявление обвинений, 202 высказались против.

Лишь 9 республиканцев поддержали резолюцию. Теперь спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подтвердит результаты голосования, прежде чем оно будет передано в Министерство юстиции США, за которым будет решающее слово.

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