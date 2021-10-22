Конгресмени США проголосували за притягнення до відповідальності екс-радника Трампа
Конгресмени США проголосували за притягнення до відповідальності екс-радника Трампа
У Конгресі США проголосували за притягнення до відповідальності екс-радника колишнього президента США Дональда Трампа. Стіва Беннона звинувачують у неповазі до Конгресу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.
229 конгресменів проголосували за пред'явлення звинувачень, 202 висловилися проти.
Лише 9 республіканців підтримали резолюцію. Тепер Спікер Палати представників Ненсі Пелосі підтвердить результати голосування, перш ніж воно буде передано до Міністерства юстиції США, за яким буде вирішальне слово.