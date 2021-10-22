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Конгресмени США проголосували за притягнення до відповідальності екс-радника Трампа

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США, П'ятниця 22 жовтня 2021 06:40
Конгресмени США проголосували за притягнення до відповідальності екс-радника Трампа Конгресмени США проголосували за притягнення до відповідальності екс-радника Трампа
Автор: Анна Полисученко

У Конгресі США проголосували за притягнення до відповідальності екс-радника колишнього президента США Дональда Трампа. Стіва Беннона звинувачують у неповазі до Конгресу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

229 конгресменів проголосували за пред'явлення звинувачень, 202 висловилися проти.

Лише 9 республіканців підтримали резолюцію. Тепер Спікер Палати представників Ненсі Пелосі підтвердить результати голосування, перш ніж воно буде передано до Міністерства юстиції США, за яким буде вирішальне слово.

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