Конгрессмены США нашли способ ослабить позиции России в Средиземноморье

Конгрессмены США намерены сдерживать активность России и Турции в Средиземном море с помощью укрепления связей с Израилем, Грецией и Кипром. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское издание The Hill.

Издание пишет, что комплекс таких мер включен в принятый на прошлой неделе акт о финансировании ряда государственных учреждений до 30 сентября 2020 года, объем которого исчисляется 1,4 трлн долларов.

Цель данной инициативы - сделать США ключевым игроком на газовом рынке средиземноморского региона через укрепление с указанными странами в сферах безопасности и энергетики. При этом эти меры будут направлены на ослабление позиций РФ в регионе, сообщает The Hill. В частности, речь идет об укреплении военных связей с Грецией, о снятии оружейного эмбарго с Кипра, о поддержке региональных союзников США в противовес амбициям Турции.

"Это законодательство - посредством отмены эмбарго США на поставки оружия на Кипр и расширения необходимой военной помощи для Греции - указывает на всеобъемлющий подход к вопросу стабильности ключевых региональных партнеров", - заявил сенатор-республиканец Мара Рубио.

А сенатор-демократ Боб Менендес назвал законодательство "рассветом нового дня для политики США в Восточном Средиземноморье".

Издание напоминает, что такие меры были приняты в Вашингтоне после того, как Турция и Ливия подписали меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон, вызвавший резкую реакцию Греции и Кипра. Кроме того, отмечается, что соглашение ставит под угрозу притязания Греции и Кипра на обнаруженные в их исключительных экономических зонах газовые месторождения.

Напомним, парламент Турции ратифицировал соглашение по вопросам безопасности и военного сотрудничества, подписанное в ноябре с международно признанным правительством Ливии.