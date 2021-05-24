На конгрессе УАФ отметили харьковский футбол и наградили Ярославского орденом

На XXIV конгрессе Украинской ассоциации футбола, который проходит в Харькове, отметили историю развития клуба "Металлист", а его экс-президента Александра Ярославского за развитие футбола и городской инфраструктуры наградили орденом "За заслуги".

"С Харьковом связано немало теплых воспоминаний и знаковых событий в истории украинского футбола. Это, в частности неповторимое Евро-2012, выступления футбольного клуба "Металлист" в Лиге Европы и победный матч национальной сборной против Чехии в дебютном розыгрыше Лиги Наций. Именно эта победа в Харькове гарантировала нашей команде первое место в группе и выход в лигу А", - заявил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Вместе с тем он приветствовал инициативу Ярославского по возрождению харьковского "Металлиста".

"Очень приятной стала недавняя весть о начале возрождения футбольного клуба "Металлист". Возвращение клубного гранда станет прекрасным продолжением славной истории футбольного Харькова. Украинская ассоциация футбола и УЕФА поддерживает возрождение ФК "Металлист". Желаем клубу и всему харьковскому футболу новых побед и достижений", - добавил глава УАФ.

Кроме того, во время мероприятия Ярославский получил от президента Украинской ассоциации футбола высшую футбольную награду - орден "За заслуги".

"Дорогие делегаты и гости, у меня несколько волнительное состояние: мне кажется, что я опять погрузился в подготовку Евро-2012, опять принимаем УЕФА. Но сегодня я спокоен: мы находимся в прекрасном отеле, благодаря УЕФА мы построили этот отель, мы построили практически новый аэропорт, мы построили новый стадион, базу и академию. Внимание УЕФА к спорту и футболу стало таким стимулом к развитию Харькова - построили окружную дорогу. Я вам скажу, что в финансовом плане в подготовку ЕВРО в Харькове было инвестировано около миллиарда долларов, из них $ 700 млн было инвестировано государством, практически $ 300 млн - инвестировано мной. Мы имеем ту прекрасную инфраструктуру, благодаря которой сегодня Харьков на высоте, благодаря которой Харьков со спортом", - заявил Ярославский.

Он также напомнил об успехах "Металлиста" в Лиге Европы и том, что было сыграно более 50 игр в Еврокубковых матчах.

"Я очень горжусь нашим городом, я очень счастлив и доволен, что здесь проводится Конгресс - это тоже будет дополнительный стимул, чтобы поглубже залезть в карман, взять побольше денег и побольше вложить в любимую команду. Я думаю, что после 7-го числа, когда пройдет игра сборной, я надеюсь, всё будет хорошо, мы начнем реконструкцию нашего любимого стадиона, базы и академии. Я думаю, за год мы восстановим, приведем в порядок, и они будут так же блистательно принимать нашу любимую команду "Металлист" и европейских грандов, которые будут радовать харьковчан. Поэтому от души желаю всем здоровья", - сказал Ярославский, обращаясь к гостям конгресса.

Руководитель по развитию национальных ассоциаций департамента УЕФА по вопросам национальных ассоциаций также отметил, что в Харькове достаточно мощная футбольная традиция.

"Вы были одними из тех, кто принимал финал значительного турнира Евро-2012 и многие другие. Футбол идет нога в ногу с Харьковом, и я желаю вашей команде участвовать в крупнейших турнирах и дальше развиваться", - сказал Климент.

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт добавил, что "с такими мощными меценатами как Александр Ярославский футбол в Харькове будет развиваться".