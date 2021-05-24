На конгресі УАФ відзначили харківський футбол і нагородили Ярославського орденом

На XXIV Конгресі Української Асоціації футболу, який проходить у Харкові, відзначили історію розвитку клубу "Металіст", а його екс-президента Олександра Ярославського за розвиток футболу та міської інфраструктури нагородили орденом "За заслуги".

"З Харковом пов'язано чимало теплих спогадів і знакових подій в історії українського футболу. Це, зокрема неповторне Євро-2012, виступи футбольного клубу "Металіст" у Лізі Європи та переможний матч національної збірної проти Чехії у дебютному розіграші Ліги Націй. Саме ця перемога в Харкові гарантувала нашій команді перше місце в групі і вихід в лігу А", - заявив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

Разом з тим він привітав ініціативу Ярославського щодо відродження харківського "Металіста".

"Дуже приємною стала недавня звістка про початок відродження футбольного клубу "Металіст". Повернення клубного гранда стане прекрасним продовженням славної історії футбольного Харкова. Українська асоціація футболу та УЄФА підтримує відродження ФК "Металіст". Бажаємо клубу і всьому харківському футболу нових перемог і досягнень", - додав глава УАФ.

Крім того, під час заходу Ярославський отримав від президента Української асоціації футболу вищу футбольну нагороду - орден "За заслуги".

"Дорогі делегати й гості, у мене дещо хвилюючий стан: мені здається, що я знову занурився в підготовку Євро-2012, знову приймаємо УЄФА. Але сьогодні я спокійний: ми знаходимося в прекрасному готелі, завдяки УЄФА ми побудували цей готель, ми побудували практично новий аеропорт, ми побудували новий стадіон, базу і академію. Увага УЄФА до спорту і футболу стала таким стимулом до розвитку Харкова - побудували окружну дорогу. Я вам скажу, що у фінансовому плані в підготовку Євро в Харкові було інвестовано близько мільярда доларів, з них $ 700 млн було інвестовано державою, практично $ 300 млн - інвестовано мною. Ми маємо ту прекрасну інфраструктуру, завдяки якій сьогодні Харків на висоті, завдяки якій Харків зі спортом", - заявив Ярославський.

Він також нагадав про успіхи "Металіста" в Лізі Європи і те, що було зіграно понад 50 ігор в єврокубкових матчах.

"Я дуже пишаюся нашим містом, я дуже щасливий і задоволений, що тут проводиться Конгрес - це теж буде додатковий стимул, щоб глибше залізти в кишеню, взяти побільше грошей і побільше вкласти в улюблену команду. Я думаю, що після 7-го числа, коли пройде гра збірної, я сподіваюся, все буде добре, ми почнемо реконструкцію нашого улюбленого стадіону, бази та академії. Я думаю, за рік ми відновимо, доводемо до ладу, і вони будуть так само блискуче приймати нашу улюблену команду "Металіст" і європейських грандів, які будуть радувати харків'ян. Тому від душі бажаю всім здоров'я", - сказав Ярославський, звертаючись до гостей конгресу.

Керівник з розвитку національних асоціацій департаменту УЄФА з питань національних асоціацій також зазначив, що в Харкові досить потужна футбольна традиція.

"Ви були одними з тих, хто приймав фінал значного турніру Євро-2012 і багато інших. Футбол йде нога в ногу з Харковом, і я бажаю вашій команді брати участь в найбільших турнірах і далі розвиватися", - сказав Климент.

Міністр спорту України Вадим Гутцайт додав, що "з такими потужними меценатами як Олександр Ярославський футбол у Харкові буде розвиватися".