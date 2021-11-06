В Конгрессе США призвали Байдена отменить снятие санкций с оператора "Северного потока-2"
Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол призвал администрацию президента Джо Байдена отменить снятие санкций с оператора "Северного потока-2". Конгрессмен подчеркнул, что этот газопровод придаст России "смелости в агрессии" против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление конгрессмена.
"Администрация Байдена должна сейчас отменить опасные отказы от критических санкций против "Северного потока-2" и работать с трансатлантическим сообществом, чтобы предотвратить прокачку газа по трубопроводу", - заявил Маккол.
По его словам, действующий "Северный поток-2" придаст "смелости агрессии режима" президента РФ Владимира Путина против Украины. Конгрессмен отметил, что после запуска трубопровода России больше не потребуется украинская газотранспортная система для поставок голубого топлива в Европу.
Напомним, ранее Bloomberg сообщил, что сертификация "Северного потока-2" немецким регулятором может затянуться до мая 2022 года. При этом издание отмечало, что ввод в эксплуатацию газопровода зависит от ситуации на энергетическом рынке Европы.